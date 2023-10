Casal di Principe : Anziana 85enne travolta e uccisa

lunedì 9 ottobre 2023

Tragedia a, dove questa mattina si è verificato un. Una donna di 85 anni è stata vittima di un tragico investimento mentre percorreva via Separetto nel centro della città. La vettura coinvolta è stata una Ford Fiesta, guidata da una donna di 44 anni. In seguito all'urto, l'anziana è rimasta imprigionata sotto l'auto, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco per liberarla. Nonostante gli sforzi degli operatori del 118, la donna è purtroppo deceduta, e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. I carabinieri sono al lavoro per comprendere la dinamica precisa dell'incidente.