Anticipazioni Un Posto al Sole dal 16 al 20 ottobre 2023

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Prossimamente, dal 16 al 20 ottobre 2023, Un Posto al Sole presenta una nuova serie di episodi che promettono colpi di scena avvincenti. La stagione 28 della soap opera riprende il suo consueto appuntamento serale su Rai 3, con trasmissioni giornaliere dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Ecco un'anteprima delle puntate 6296, 6297, 6298, 6299 e 6300:

Episodio 6296 - Lunedì 16 ottobre 2023:

La tensione si fa palpabile tra i protagonisti di Un Posto al Sole. Clara lotta contro l'ingerenza di Eduardo, mentre Viola è sempre più coinvolta in Damiano, causando pressioni nella sua vita quotidiana. Nel frattempo, Giancarlo conquista gradualmente la simpatia di Otello, ma sembra che sia Silvia a dover fare uno sforzo per riconquistare...

Episodio 6297 - Martedì 17 ottobre 2023:

Viola continua a vivere la sua vita in mezzo a una grande confusione, perdendo l'equilibrio che aveva una volta. Eduardo, ancora scosso per la fine della storia con Clara, si scontra con i suoi uomini. Le tensioni tra Ferri e Otello a Palazzo potrebbero creare problemi in assenza di Raffaele.

Episodio 6298 - Mercoledì 18 ottobre 2023:

Viola decide di condividere il suo stato emotivo con Diego, mentre Damiano prosegue con l'operazione segreta nel clan di camorristi. Il poliziotto riuscirà a convincere Eduardo a schierarsi dalla sua parte? Nel frattempo, Ida viene accolta da Roberto e Marina, ignara delle carte che Lara ha ancora da giocare. Guido e Mariella cercano di affrontare Bice sul trattamento discutibile riservato al figlio.

Episodio 6299 - Giovedì 19 ottobre 2023:

Lara chiede improvvisamente di rivedere Tommy, suscitando domande su quali siano le sue vere intenzioni. Damiano cerca di convincere Eduardo a ritirarsi, attingendo ai ricordi della loro vecchia amicizia. Mariella e Guido si trovano di fronte a un ospite inaspettato: il giovane Gerry.

Episodio 6300 - Venerdì 20 ottobre 2023:

Roberto è terrorizzato dall'idea che Lara possa portargli via Tommaso. Marina, non sopportando più la situazione, è disposta a tutto pur di superarla. La vita sregolata di Nunzio continua, e Rossella aggiunge un altro impegno: decidere il menù del matrimonio. Infine, Guido e Mariella ricevono un'altra sorpresa inattesa: il ritorno di Speranza a casa. Gerry potrebbe doversi dedicare a un nuovo interesse...