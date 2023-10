Napoli-Fiorentina 1-3 : Non si contano le oscenità tattiche !

di Redazione Zazoom - domenica 8 ottobre 2023

Napoli-Fiorentina 1-3: Una fine tra fischi e incertezze. L'8 ottobre 2023 rischia di rimanere impresso nella storia del Napoli come il giorno dell'abdicazione. La partita contro la Fiorentina, persa 1-3, ha richiamato alla mente dei tifosi più anziani il ricordo di Napoli-Sampdoria 1-4 della stagione 90-91, segnando la fine del ciclo di Maradona dopo il secondo scudetto. Sebbene sia prematuro parlare di fine ciclo, la dura realtà del campo ha parlato in modo inequivocabile.

La Fiorentina di Italiano ha impartito una lezione di calcio al Napoli di Garcia, e solo una dose di autolesionismo da parte dei viola ha impedito un punteggio più largo, mantenendo il match in bilico fino all'ultimo, fino al gol di Gonzalez all'89esimo. I tifosi, scatenati sui social, si sono trovati disorientati nel cercare un bersaglio per le proprie critiche, che fosse contro i calciatori, Garcia o il presidente De Laurentiis.

Giuseppe: #NapoliFiorentina @ADeLaurentiis Hai distrutto un gioiello affidandolo a un completo INCOMPETENTE!!!

Ros: Sembramo il Leicester dopo lo scudetto. La colpa è del priore. #NapoliFiorentina

Antonio: #NapoliFiorentina Squadra irriconoscibile. Molle a centrocampo, difesa inefficace. In campo gli ectoplasmi del @sscnapoli che ha ben figurato contro il Real. Sinceramente allibito. #ForzaNapoliSempre @ADeLaurentiis @victorosimhen9

Gianni: Non si contano le scelte tattiche oscure che ha fatto stasera. Si è messo in cattiva luce anche con Giuffredi e Mario Rui in panchina #Garciaout #NapoliFiorentina

Colella: #NapoliFiorentina Per perdere contro una squadra tecnicamente inferiore, devi fare molte cose sbagliate, come ha fatto il Napoli stasera.