Messa del 8 ottobre 2023, orari e canali su Rai 1, Canale 5 e Tv2000

di Redazione Zazoom - domenica 8 ottobre 2023

Dove poter assistere alla Messa in televisione oggi, domenica 8 ottobre 2023, rappresenta un appuntamento cruciale per numerosi fedeli, specialmente per coloro impossibilitati a partecipare fisicamente in chiesa. La Messa in TV, particolarmente seguita la domenica mattina, sarà trasmessa su Rai 1 e Canale 5, oltre che su Tv2000. Se non si è a casa, ecco come seguire l'evento.

In TV e Streaming: Orari, Luoghi e Canali

La Messa sarà trasmessa in diretta su Rai 1 oggi, 8 ottobre 2023, alle 11:00, direttamente dalla Cattedrale di Velletri di San Clemente. Il collegamento su Rai 1 inizia alle 10:50. In alternativa, sarà disponibile lo streaming in diretta su RaiPlay. Su TV2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), la Messa potrà essere seguita alle ore 7:00, alle 8:30 e alle 19:00. Lo streaming diretto sul player di Tv2000 sarà gratuito sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it, accessibile da PC, smartphone o tablet. Alle 10:00, ci si potrà sintonizzare su Canale 5 per seguire la Messa. Successivamente, alle 12:00, su Rai 1 e Tv2000, ci sarà la recita dell’Angelus con Papa Francesco.