Anticipazioni Cuori 2 : terza puntata domenica 15 ottobre 2023

di Redazione Zazoom - domenica 8 ottobre 2023

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 2, in programma per domenica 15 ottobre alle 21:25 su Rai1, promettono emozioni forti nei quinto e sesto episodio della serie, interpretata da Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari, Alessandro Tersigni, Bianca Panconi, Carmine Buschini e Carola Stagnaro. Attenzione, ci saranno degli spoiler! Nei capitoli intitolati "Quattro centimetri di invidia" e "L'ora della verità", Delia svilupperà un legame sempre più profondo con la piccola Anna, mentre Elvira sarà determinata a combattere per preservare il suo matrimonio. Gli spettatori possono aspettarsi colpi di scena e momenti toccanti in questa nuova tappa della storia.





Cuori 2: Anticipazioni per la terza puntata del 15 ottobre 2023.

Episodio 5 della stagione 2 - "Quattro centimetri di invidia" - Il matrimonio di Elvira con Mosca è sull'orlo del precipizio, ma la determinazione di Elvira è inarrestabile. Pronta a difendere il suo amore con tutte le sue forze, è determinata a non lasciare che Mosca ritorni nelle braccia di Agata.

Episodio 6 della stagione 2 - "L'Ora della Verità" - Delia si trova sempre più coinvolta nel legame con la piccola Anna, una connessione che sembra aiutarla a ristabilire un legame con Cesare. Tuttavia, la presenza della bambina sta per svelare un segreto su Delia, un aspetto di sé stessa che non avrebbe mai immaginato.

Episodio 3 della stagione 2 - "Non si può chiudere del tutto" - Il piano di Mosca inizia finalmente a prendere forma, con Agata che accetta di tornare a lavorare alle Molinette. Grazie a Elvira, si presenta l'opportunità di operare su uno degli uomini più ricchi e influenti di Torino.

Episodio 4 della stagione 2 - "La Fortuna Non Esiste" - La salute di Luisa crea tensione tra Alberto e Delia, che continuano la loro ricerca sul pacemaker coinvolgendo anche l'ingegner Tosi. Nel frattempo, Fausto sembra avere altre preoccupazioni in reparto, incapace di nascondere i suoi sentimenti per Virginia. Serenella, colpita dalla gentilezza di Andrea e dalla sua premura verso i pazienti, si ritrova sempre più affascinata da lui.