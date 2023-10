Rasa la testa alla figlia per punizione : aveva preso in giro un compagno di classe malato di cancro

di Redazione Zazoom - mercoledì 4 ottobre 2023

Polemiche Online per un Video Virale: Punizione o Abuso? Il Dibattito Infiamma i Social. Negli ultimi giorni, un video datato ha riacceso il dibattito online, condiviso da un padre mentre rasa la testa di sua figlia come punizione per aver preso in giro un compagno di classe malato di cancro. Il filmato ha scatenato reazioni contrastanti, alimentando un acceso confronto sui social media.

Nel video, la giovane piange mentre il padre, impassibile, le rasatura la testa in risposta al suo comportamento ritenuto "del tutto inaccettabile". La punizione è stata definita "radicale" dal padre, che ha scelto di condividerla sul suo profilo.

La situazione della ragazza, bullizzata e picchiata dai compagni fuori dalla scuola, è stata portata all'attenzione attraverso una denuncia. Il video ha rapidamente guadagnato viralità, superando il milione di visualizzazioni e provocando una varietà di reazioni. Tra i commenti, c'è chi applaude la decisione del padre, sostenendo che la ragazza imparerà a rispettare gli altri, mentre altri considerano l'atto come un chiaro abuso.

"La prossima volta ci penserà sicuramente due volte", scrive un utente favorevole alla punizione, mentre un'altra persona afferma: "Adoro questo tipo di genitori, così imparerà a rispettare le persone". Al contrario, alcuni condannano l'atto, definendolo un abuso e chiedendo una denuncia, poiché il padre ha caricato il filmato online. Il dibattito è acceso, con posizioni divergenti sulla natura e la validità di questo tipo di punizioni.