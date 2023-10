REPLICA Sinner-Alcaraz stasera in tv: orario e canale Atp 500 Pechino 2023

di Redazione Zazoom - martedì 3 ottobre 2023

Sinner vs. Alcaraz: Replica Epica su Supertennis - Orario e Canale da Non Perdere!. Stasera, goditi la replica straordinaria del confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha visto l'azzurro trionfare nel torneo Atp 500 di Pechino 2023. Scopri l'orario e il canale per non perdere l'azione mozzafiato, poiché molti non sono riusciti a seguirlo stamattina. Sinner ha conquistato la posizione numero quattro nel ranking mondiale, eguagliando il leggendario Panatta e raggiungendo la finale in Cina. Rivivi questo match indimenticabile su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite di Sky, alle 21.15 di stasera, martedì 3 ottobre.