Dirty Mitts: Il Potente Suono di un Rock Globale

di musicalive - lunedì 2 ottobre 2023

“You can scrub and scrub, but the dirt just won’t come off!”

(traduzione “Si può strofinare e strofinare, ma lo sporco non viene via!”)

I Dirty Mitts, una band dinamica di quattro elementi, è composta da Tommy (voce), Matt (basso), Mo (chitarra) e Mateusz (batteria). Questo gruppo eterogeneo proviene dal Regno Unito, dalla Polonia e dall'Egitto e si è formato nel 2022, unito dal loro profondo amore per il rock'n'roll più sfrenato. Hanno creato un sound unico che mescola sfumature blues con vibrazioni vintage e un'energia contagiosa, che invita il pubblico a scatenarsi.

Il loro precedente brano "You Better Run! (Villains Theme)" si allinea perfettamente con brani precedenti come "My Show" e "Ball & Chain". Collettivamente, hanno ricevuto oltre 1.000 passaggi radiofonici in tutto il mondo e superato i 100.000 streaming su Spotify, a testimonianza del crescente apprezzamento per l'autentico sound rock firmato Dirty Mitts.

Dotati di un'energia intensa, di una batteria esplosiva e di una voce grintosa, i Dirty Mitts offrono una performance sempre robusta, travolgente e adrenalinica. Attingendo da un ricco bagaglio di esperienze, questo talentuoso ensemble si è unito con una visione unica: creare un suono che renda omaggio ai titani del rock, dove non servono citazioni!

Il brano "Women" dei Dirty Mitts mescola la malizia con un cenno all'emancipazione femminile. Nato come tipico brano del sabato sera, si evolve con temi contemporanei. Evidenziando la capacità del gruppo di fondere le vibrazioni del rock classico con le più originiali intuizioni moderne, "Women" è un'aggiunta fresca e nostalgica alla playlist rock di oggi, quella più attuale e ricercata.

Noi abbiamo scelto “Women” per presentarli al grande pubblico Italiano, ma voi andatevi ad ascoltare anche:

You Better Run! - My Show - Ball and Chain