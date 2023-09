Video Spot Esselunga La Pesca suscita controversie sui social

Il nuovo spot dei supermercati Esselunga, intitolato "La Pesca", è diventato oggetto di polemiche e discussioni sui social e altrove, rompendo con l'immagine tradizionale delle famiglie nelle pubblicità. Scopri i dettagli di questa controversia e le intenzioni di Esselunga dietro lo spot.

"La Pesca": L'Origine delle Polemiche

Il recente spot "La Pesca" dei supermercati Esselunga ha sollevato un acceso dibattito online. Alcuni critici accusano la pubblicità di strumentalizzare una bambina protagonista del video, mentre altri manifestano il loro disappunto per la rappresentazione di una famiglia con genitori divorziati. Nonostante sia stato lanciato solo il 25 settembre 2023, lo spot è rapidamente diventato un trend e ha dominato le conversazioni online.

Nella pubblicità, una bambina, mentre fa la spesa con sua madre in un supermercato Esselunga, corre via per acquistare una pesca e poi la regala a suo padre, che la aspetta a casa. L'azione è attribuita erroneamente alla madre. Questo dettaglio ha sollevato diverse reazioni tra il pubblico.

Le Reazioni degli Spettatori

Sui social network, molti spettatori hanno visto un gesto "dolce" nella mente della bambina, elogiando la sua gentilezza. Tuttavia, altri si sono scandalizzati per l'assenza di una rappresentazione della "famiglia tradizionale" nella pubblicità.

L'Intenzione di Esselunga dietro lo Spot

Lo spot "La Pesca" è stato creato da un'agenzia creativa di New York chiamata Small ed è stato girato a Milano sotto la regia del regista francese Rudi Rosenberg, con produzione di Indiana Production. L'inaspettata controversia è esplosa sui social appena lo spot è stato reso disponibile il 25 settembre 2023.

Il chief marketing & customer officer di Esselunga, Roberto Selva, ha condiviso l'intento dietro la campagna, spiegando: "La campagna vuole mettere in luce l'importanza della spesa, che non è solo un atto d'acquisto ma ha un valore simbolico più profondo. Esselunga, sinonimo di qualità e convenienza, lo sa. Non c'è una spesa che non sia importante, e ci impegniamo sempre per offrire il meglio ai nostri clienti."

L'interpretazione dello spot può variare, ma una cosa è certa: ha scatenato un acceso dibattito sulla rappresentazione delle dinamiche familiari nelle pubblicità, sfidando le convenzioni tradizionali.

