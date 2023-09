Tiziano Ferro e Victor Allen: Separazione dopo 4 Anni di Matrimonio e la Storia dei Loro Splendidi Figli

di Redazione Zazoom - martedì 19 settembre 2023

Nel corso di una sorprendente dichiarazione sui social, Tiziano Ferro ha annunciato la fine del suo matrimonio con Victor Allen, soli quattro anni dopo il loro matrimonio. La coppia, che aveva dato il benvenuto a due bellissimi bambini di nome Margherita e Andres, ha ora deciso di separarsi.

In un lungo messaggio condiviso sui suoi account social, Tiziano Ferro si è aperto con sincerità ai suoi fan, condividendo il dolore della separazione da Victor. Il cantante di Latina ha dichiarato: "Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché mi fido di voi. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio".

A causa della situazione delicata, Tiziano Ferro è stato costretto a disdire il suo viaggio in Italia e tutti gli impegni relativi all'uscita del suo primo romanzo nel nostro paese. Ha continuato la sua dichiarazione, affermando: "È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia".

Il cantante ha concluso con un tocco di speranza: "Non si tratta si me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso sono loro la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita, della nostra vita".

Chi è Victor Allen, l'ex marito di Tiziano Ferro?

Victor Allen è nato a Los Angeles, California, nel 1965, anche se la sua data di nascita completa non è mai stata resa pubblica. L'ex marito di Tiziano Ferro è uno degli imprenditori più importanti nel mondo dello spettacolo americano, noto per aver fondato l'agenzia Levine Partners, un'azienda specializzata principalmente in consulenza nel settore dell'intrattenimento. Victor Allen continua a lavorare dietro le quinte del mondo delle celebrità ed è residente a Los Angeles, in California.

Per quanto riguarda il suo patrimonio, non sono disponibili stime ufficiali sul web.

Tiziano Ferro e Victor: i loro amati figli

Victor Allen e Tiziano Ferro sono diventati genitori due anni fa, annunciando con gioia la nascita dei loro figli, Margherita e Andres, attraverso un tenero post su Instagram. Il cantante ha condiviso le sue emozioni in quel momento speciale, dichiarando: "Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres".