Due importanti appuntamenti sabato e domenica prossimi in Lunigiana. Grande festa a Bagnone Lunigiana con . Il correttore Nazionale delle Misericordie d'Italia Mons. Franco Agostinelli

di Redazione Zazoom - venerdì 15 settembre 2023

Due importanti appuntamenti sabato e domenica prossimi in Lunigiana attendono le Misericordie di quel comprensorio e Bagnone soprattutto: “Il prossimo sabato 16 settembre e la successiva domenica 17 per il nostro coordinamento provinciale – dice Fausto Casotti responsabile appunto del Coordinamento apuano delle Misericordie - saranno due giorni molto impegnativi. Il correttore Nazionale delle Misericordie d'italia Mons. Franco Agostinelli vescovo emerito di Prato visiterà le misericordie della Lunigiana. Mons. Agostinelli – spiega Casotti - sta effettuando un “percorso itinerante” in tutta l'italia per portare la la vicinanza alle Misericordie più piccole quelle che solitamente sono “fuori dal coro” vuoi per ubicazione geografica vuoi per dimensioni numeriche e dove spesso anche il solo partecipare ad una riunione a i Firenze diventa difficile. L' encomiabile iniziativa per portare una testimonianza di vicinanza a tutte i confratelli e le consorelle di Misericordia da parte di Confederazione che già la settimana scorsa ha onorato il nostro territorio con la presenza del Presidente Nazionale Domenico Gian a Bagnone dove ha tenuto un’affollatissima e riuscitissima conferenza.

E’ indubbiamente un piacere vedere Mons. Agostinelli e sapere che nessuna delle numerose Misericordie d'Italia è dimenticata ma è ancora più piacevole constatare che, anche in questo caso" gli ultimi saranno i primi" con chiaro riferimento a quelle Misericordie che abitudinariamente sono le ultime ma solamente per volume e non per impegno dedizione e amore per il prossimo.” Gli fa eco Mareno Barbieri Governatore della Misericordia di Bagnone e Consigliere Nazionale delle Misericordie d’Italia”. Mons. Franco Agostinelli- dice- dopo aver già visitato le Misericordie di Sicilia, Calabria , Campania, Lazio, Lombardia ed Emilia, sarà da noi in Lunigiana dove accompagnato da me e dal Coordinatore provinciale Fausto Casotti sabato 16 sarà, in mattinata, a Fivizzano ed avrà modo di confrontarsi con i dirigenti neo eletti dopo la morte recente del Priore Francesco Jacomelli e visitare la Sede ed il bel Museo lì presente. Successivamente farà tappa a Villafranca Lunigiana dove sicuramente desidererà certamente vedere il Centro Alzheimer della locale Misericordia. Nel pomeriggio visiterè la Misericordia di Mulazzo , una delle più attive per i servizi di emergenza territoriale per concludere il suo giro a Pontremoli, dove incontrerà il Priore Paolo Angella ed i numerosi volontari e dipendenti di quella Misericordia che ricordiamo è la terza più vecchia d’;Italia perchè fondata nel 1266.

Sicuramente a Pontremoli visiterà il locale museo della Misericordia unico nel suo genere e alle 18 celebrerà la Messa prefestiva nella chiesa adiacente, dedicata alla Madonna di San Luca protettrice dell’Associazione. Certamente Mons. Franco Agostinelli richiamerà tutti gli iscritti a riconoscersi nel messaggio cristiano dal quale sono nate le Misericordie, di aiuto ai fratelli sofferenti, ai bisognosi, e a quelli afflitti da guerre e calamita naturali. Sarà lanciato poi un messaggio forte di fratellanza e di collaborazione a tutte le istituzioni affinché si uniscano alla ricerca di livelli di vita dignitosi, specialmente in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Domenica 17, invece, sarà da noi a Bagnone alla grande manifestazione organizzata in occasione del 147” anniversario della fondazione della nostra Confraternita di Misericordia fondata 1876, celebrerà la messa che si terrà nella chiesa di San Niccolò. Questo il programma nel dettaglio: ritrovo dei partecipanti in Piazza Marconi alle 10.30, seguirà alle 11.15 la Messa in San Nicolò che per l’occasione appunto sarà celebrata da Monsignor Mons. Franco Agostinelli, la festa anche in onore della BVM Addolorata protettrice della Confraternita, alle 12.15 terrò la relazione dove illustrerò i risultati ottenuti e gli obiettivi futuri in relazione anche alla situazione nazionale e locale delle associazioni del terzo settore. Nell’occasione, come di consueto, alla manifestazione abbiamo invitato : popolazione, volontari, sindaco, assessore. al sociale consiglieri, carabinieri, rappresentanti associazioni del territorio.”