Rosy Chin: L'Imprenditrice e Chef al Grande Fratello Che Conquista il Web

di Redazione Zazoom - martedì 12 settembre 2023

Il Grande Fratello ha fatto il suo atteso esordio ieri sera, il 11 settembre, in prima serata su Canale 5, svelando finalmente alcuni dei concorrenti che abiteranno nella casa più osservata d'Italia. Tra tutti, un nome che ha suscitato notevole curiosità ed interesse è stato quello di Rosy Chin, un'imprenditrice, chef e mamma con origini cinesi.

La sua popolarità sui social media è impressionante, con oltre 365.000 seguaci, un numero che supera di gran lunga quello di qualsiasi VIP presente nella casa del Grande Fratello. Rosy Chin è proprietaria di un rinomato ristorante di sushi ed è anche una food blogger che condivide le sue deliziose ricette su Giallo Zafferano. Nonostante non fosse già famosa, la sua presenza online è di grande risonanza e indiscutibilmente inarrivabile in termini di seguaci.

Ma chi è Rosy Chin, la nuova concorrente che sta attirando l'attenzione nel Grande Fratello? È un'imprenditrice, chef, food blogger e mamma di 37 anni, nata e cresciuta a Milano, ma con radici cinesi. Nel video ufficiale del programma, Rosy si apre al pubblico di Mediaset e racconta la sua storia: "Per me è stato molto difficile conciliare queste due culture. Sono cresciuta in una famiglia molto rigida e severa con una cultura molto radicata. I miei genitori sono sempre stati ristoratori, e fin da piccola li ho sempre aiutati."

Continua dicendo: "Avrei voluto giocare con le mie amiche, ma ho dovuto sopportare in silenzio per senso del dovere, almeno fino a un certo punto". Rosy Chin condivide anche il suo rapporto con il cibo, un rapporto che è cambiato con l'età: "Il cibo era un nemico per me, lo usavo per affrontare le mie sfide. Ero una persona completamente diversa, con 60 kg di rabbia e responsabilità in più. Ma poi ho pensato ai miei figli: loro meritano una mamma attiva. Avevo bisogno di rinascere, e il cibo è diventato il mio più grande alleato. Ho portato la mia esperienza a creare un connubio tra queste due culture e le ho fuse insieme."