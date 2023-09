Oriana Marzoli delusa dall'assenza nel Grande Fratello 2023: La sua reazione al rinnovato show

di Redazione Zazoom - martedì 12 settembre 2023

Nel rinnovato Grande Fratello 2023, uno dei reality show più attesi dell'anno, Oriana Marzoli è notevolmente assente, e questo ha suscitato l'interesse del pubblico online che avrebbe voluto vederla come opinionista. Il programma, che è tornato in onda dopo le vacanze estive su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, si è trasformato in una nuova versione denominata "Grande Fratello 3.0". Tuttavia, sembra che questa nuova versione non abbia colpito positivamente la celebre "Barbie" venezuelana, che ha ottenuto il secondo posto nella scorsa edizione del Grande Fratello VIP 7.

Oriana Marzoli è stata sommersa di domande dai suoi fan riguardo al Grande Fratello 2023, ma sembra che il programma non le abbia riservato alcun ruolo, né come opinionista né come trend-setter, ruoli assegnati rispettivamente a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che conducono insieme a Alfonso Signorini. Oriana Marzoli è stata molto chiara nel suo disappunto: "Ammetto che sto guardando il Grande Fratello e... non sapete quanto mi dia fastidio che ci siano altre persone in quella Casa". Questo è quanto ha dichiarato in un'intervista condivisa sul Canale Broadcast su Instagram. Il suo messaggio audio è proseguito con un sincero sfogo sui social a margine della prima puntata del nuovo Grande Fratello trasmessa su Mediaset: "Non so come spiegarvi, è un'emozione particolare. È come ricordare la mia casa... preferivo la nostra". Queste dichiarazioni intime hanno alimentato la polemica online tra i fan venezuelani che chiedono il ritorno della vecchia formula del reality show, nota come "Grande Fratello VIP 7".

In breve, Oriana Marzoli sembra essere nostalgica della formula "VIP" del Grande Fratello dell'anno scorso, una formula che Alfonso Signorini, nel mirino del sospetto attacco di Daniele Dal Moro, sembra screditare. In seguito, il conduttore ha espresso pentimento riguardo a alcune scelte di casting fatte nella vecchia edizione. Questo cambio di tono è emerso durante un'intervista di presentazione del rinnovato reality show su Verissimo, in linea con la nuova direzione editoriale anti-trash adottata da Mediaset per il Grande Fratello 2023.

"Mi emoziona rivedere lo studio... la nostra edizione del Grande Fratello rimarrà sempre nel mio cuore", conclude Oriana Marzoli, riflettendo sulla sua esperienza nel Grande Fratello 2023 e ricordando il Grande Fratello VIP 7. Mentre è quotata come una delle partecipanti quasi certe al cast del Gran Hermano VIP 8 in Spagna, Oriana Marzoli sembra non accettare l'assenza nel Grande Fratello 2023 in Italia, rappresentando così tutti i protagonisti del Grande Fratello VIP 7, che sembrano essere stati completamente esclusi dai programmi di Mediaset.