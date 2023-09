Dramma a Città della Pieve: Il 16enne in Coma Dopo Brutale Aggressione in Discoteca

di Redazione Zazoom - martedì 12 settembre 2023

Il dramma che ha colpito un 16enne a Città della Pieve, in provincia di Perugia, è al centro di una toccante intervista rilasciata dai suoi genitori a Storie Italiane. Il giovane, ora fuori pericolo ma passato attraverso un lungo ricovero, è sopravvissuto "per miracolo", come affermano i genitori, che hanno condiviso i dettagli di questa terribile vicenda.

Durante l'intervista, il padre e la madre del minorenne hanno raccontato le fasi dell'aggressione, sottolineando quanto il loro figlio sia stato a un passo dalla tragedia. I medici che lo hanno trattato all'ospedale hanno riferito di gravi condizioni che, se protratte solo per pochi minuti in più, avrebbero potuto avere esiti irreversibili.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Eleonora Daniele su Rai Uno, il 16enne sarebbe stato vittima di un brutale pestaggio da parte di un gruppo di giovani, dopo una lite scaturita da una questione legata a una ragazza. La vittima avrebbe reagito a delle avances rivolte alla sua fidanzata ed è stata brutalmente picchiata, anche quando era già a terra e incapace di difendersi. Questa storia raccapricciante richiama alla mente il tragico caso di Davide Ferrerio, ancora in coma a seguito di un simile atto di violenza avvenuto a Crotone.

Gli intervistati da Storie Italiane, i genitori del giovane 16enne, hanno raccontato i dettagli dell'aggressione, avvenuta lo scorso 8 agosto, quando il loro figlio è stato attaccato da un gruppo di 8 giovani. Il giovane si sta riprendendo, ma ha ancora paura di uscire ed è segnato dalle lesioni cerebrali subite. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e suscitato una discussione sulla violenza giovanile.