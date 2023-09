Chi è Paolo Masella: Il Macellaio Viaggiatore che Conquista il Grande Fratello

di Redazione Zazoom - martedì 12 settembre 2023

Nella prima puntata del Grande Fratello trasmessa il 11 settembre, il primo concorrente ad entrare nella casa è stato Paolo Masella, un giovane di 25 anni che sembra provenire da un'altra epoca. Lavora come macellaio di mestiere e ha una caratteristica sorprendente: è completamente estraneo ai social media. Nonostante la sua giovane età, Paolo è un ragazzo fuori dal tempo.

Nella vita di tutti i giorni, Paolo svolge la professione di macellaio, ma la sua vera passione è il viaggio. Ha recentemente iniziato a esplorare il mondo da solo e ha un obiettivo ambizioso: visitare le sette meraviglie del mondo. A soli 25 anni, Paolo vive con sua madre, con cui ha un legame molto stretto.

La decisione di partecipare al Grande Fratello è stata ispirata dalla sua profonda affezione per sua madre. Nonostante Paolo non abbia mai visto il programma, affermando di svegliarsi alle 5 del mattino per lavorare, ha ammesso che il suo obiettivo principale è quello di liberare sua madre dalla fatica del lavoro. Durante la prima puntata del 11 settembre, Paolo ha condiviso il suo spirito tradizionalista, dichiarando: "Sono una persona all'antica, mi piace viaggiare anche da solo. Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato. Partecipo al Grande Fratello con l'obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo".