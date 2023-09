Incidente Ad Alatri: Guida Temeraria e Diretta Facebook, Gravi Conseguenze per una Famiglia

di Redazione Zazoom - lunedì 11 settembre 2023

Un grave incidente frontale ad Alatri ha scosso una tranquilla giornata, coinvolgendo un giovane di 30 anni che stava trasmettendo in diretta su Facebook mentre guidava. La sua imprudenza ha causato una collisione con un veicolo che trasportava una madre e i suoi due figli, con gravi conseguenze per la famiglia coinvolta.

La scena è stata registrata in diretta sui social media mentre il conducente, a bordo di un'Audi A4, guidava ad alta velocità lungo la strada provinciale Santa Cecilia. La musica rap risuonava in sottofondo, creando un contesto di pericolo evidente. Tuttavia, l'incidente è stato inevitabile: il conducente ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta.

Nell'altro veicolo, una Nissan Qashqai, c'era una madre di 36 anni accompagnata dai suoi due figli di cinque e otto anni. Nonostante il violento impatto frontale, la famiglia ha avuto la fortuna di trovarsi a bordo di un SUV, il che ha contribuito a limitare le lesioni.

La madre e il figlio maggiore sono stati ricoverati nell'ospedale di Alatri, dove sono in osservazione ma non sono in pericolo di vita. La bambina più piccola, invece, è stata trasferita in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma ed è attualmente in prognosi riservata, dovendo affrontare un intervento chirurgico. Nel video della diretta, si può sentire la madre che grida e cerca di chiamare il padre dei bambini mentre la situazione è in corso.

Il conducente della Audi è un trentenne di nazionalità marocchina, con un permesso di soggiorno, ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Rischia di essere denunciato per lesioni stradali aggravate, e i carabinieri stanno attendendo i risultati dell'alcoltest e del drugtest. L'Audi, che non appartiene al conducente, è stata sequestrata.

Questo tragico incidente ricorda la vicenda di Manuel, un bambino di 5 anni ucciso da uno youtuber che stava registrando un video mentre guidava un SUV Lamborghini. Ora, le indagini cercano di determinare se il giovane di Alatri abbia compiuto altre trasmissioni pericolose in passato.

In un momento in cui l'uso dei social media mentre si guida continua a essere un problema crescente, questo incidente serve come avvertimento sulle tragiche conseguenze che possono derivare da comportamenti imprudenti al volante.