Omicidio Gabriele Pergola in un Bed and Breakfast a Quartucciu: Arrestato il Presunto Omicida

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

Un tragico omicidio ha scosso la tranquilla notte tra domenica e lunedì presso un bed and breakfast situato in via Nazionale a Quartucciu. La vittima è un 43enne, originario di Cagliari ma residente a Quartu, identificato come Gabriele Pergola, che è stato trovato senza vita verso le 5 del mattino.

L'uomo è stato rinvenuto completamente nudo, con un asciugamano avvolto intorno al collo, e sembra che sia stato vittima di strangolamento. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri di Selargius, del Nucleo operativo e del Nucleo radiomobile, i quali hanno proceduto all'arresto del presunto omicida, identificato come Gabriele Cabras, un 20enne residente a Sinnai e già noto alle forze dell'ordine.

La scena del crimine è stata presidiata dal capitano Pietro Lucania, dal tenente Ignazio Cabras, dal magistrato di turno e dal medico legale, che hanno avviato gli accertamenti necessari per comprendere i contorni del delitto e il movente.

Secondo una prima ricostruzione, il delitto sembrerebbe essere avvenuto durante una lite, dopodiché il giovane presunto omicida si sarebbe allontanato. Il cadavere di Gabriele Pergola è stato successivamente scoperto dal personale della struttura ricettiva, probabilmente allarmato dai rumori provenienti dalla camera. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivamente chiamati al 112, purtroppo si è rivelato impossibile salvare la vita della vittima.

I militari hanno, tuttavia, agito prontamente e sono riusciti a rintracciare e fermare il 20enne Gabriele Cabras, che è stato quindi accusato di essere il presunto autore dell'omicidio. Le indagini continueranno per svelare ulteriori dettagli e circostanze riguardanti questo tragico evento.