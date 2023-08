Incendio nella Zincatura Elettrolitica: Fiamme Spente a Senago, Milano

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

Nel primo pomeriggio di domenica, un incendio di grandi dimensioni ha colpito l'azienda galvanica Urania Color, specializzata nella zincatura elettrolitica, a Senago, alle porte di Milano. L'alta colonna di fumo nero che si è alzata a chilometri di distanza ha destato l'allarme tra i residenti di diverse città limitrofe, come Paderno Dugnano, Bollate e Garbagnate.

Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di 14 mezzi dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate in un paio d'ore. Gli operai dell'azienda galvanica sono stati i primi a dare l'allarme, permettendo un intervento rapido delle squadre di pompieri provenienti dal comando provinciale di Milano e Monza.

La sindaca di Senago, Magda Beretta, ha prontamente informato i cittadini tramite Facebook, invitandoli a chiudere le finestre per precauzione fino a quando la situazione non fosse stata del tutto sotto controllo. In seguito, è stato comunicato che l'incendio era quasi completamente spento e che Arpa stava conducendo i rilievi insieme agli enti preposti.

Le fiamme hanno colpito le vasche galvaniche dell'azienda, ma per fortuna non si sono registrati feriti nell'incidente. Ora le autorità stanno investigando per determinare le cause dell'incendio e valutare eventuali danni all'ambiente e alla struttura dell'azienda. La pronta risposta dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha scongiurato potenziali gravi conseguenze e ha contribuito a contenere l'emergenza.