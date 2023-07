A Baia Domizia ritorna il Baccalà Village

di harrydiprisco@ - domenica 30 luglio 2023

Baccalà Village fa tappa nella centralissima Piazza Paradiso a Baia Domizia (CE) con ingresso libero sabato 29 e domenica 30 luglio dalle 19 alle 24.

L’unico evento itinerante ideato dallo chef “scellato” Antonio Peluso dedicato esclusivamente al Baccalà che fa parte della tradizione campana molto antica.

Esistono varie tipologie di chef: quelli stellati, che si avvalgono maggiormente di propri collaboratori per preparare le loro ideazioni; quelli sconsiderati, che seguono solo la strada difficile dell’innovazione preparando piatti che nulla hanno a che vedere con la cucina sana delle nostre nonne e poi esistono (o meglio esiste !) lo chef “scellato” ! Si proprio così, Antonio Peluso ama definirsi in tale modo avendo portato avanti la sua ida di riscoprire il piatto più noto delle mense modeste e che ora è un must ricercato: il Baccalà ! Un cibo speciale che viene mangiato soprattutto a Natale, Antonio Peluso, fondatore della “Locanda del Baccalà” di Marcianise (CE) ha un obiettivo preciso: «Vogliamo sdoganare questo alimento dal tradizionale consumo invernale, tipico del periodo natalizio, e renderlo quanto più popolare possibile». Continua lo chef scellato «Per le sue caratteristiche sia nutrizionali che organolettiche, il baccalà può essere proposto 365 giorni l’anno. E per aiutare anche la realizzazione a casa dei piatti che propongo al mio ristorante, ho realizzato un libro illustrato dal titolo “50 sfumature di baccalà”, che contiene 50 ricette più una: il cioccolatino al baccalà, che sarà presente anche come proposta di dessert al Baccalà Village». Peluso lo scorso anno ha deciso di portare in un tour gastronomico le delizie che ammannisce ai suoi affezionati clienti della Locanda ed è nato in tal modo il “Baccalà Village”. Il Village fa tappa nella centralissima Piazza Paradiso a Baia Domizia (CE) con ingresso libero sabato 29 e domenica 30 luglio dalle 19 alle 24. I tanti appassionati potranno assaggiare tre proposte di menu in cui il baccalà sarà l’ingrediente principale: una prima proposta dove si potrà scegliere un antipasto, un primo tra paccheri con pomodorini, olive e capperi e baccalà, risotto al radicchio, provola e baccalà e ziti alla genovese di mare con baccalà, oltre alla bevanda, al dolce e al caffè; un secondo menu dove ci sarà sempre un antipasto e un secondo a scelta tra baccalà fritto con contorno, baccalà in cassuola o gratinato al forno con mandorle, e bibita, dolce e caffè; inoltre il menu completo che comprende antipasto, primo, secondo, dolce, bibita e caffè. Per gli amanti della pizza ci sarà la pizza bianca e quella rossa, entrambe ovviamente con baccalà. Per quei pochi che non sono amanti del baccalà avranno le stesse proposte gastronomiche, prive però dell’ingrediente principale. Grande spazio sarà dedicato all’intrattenimento con masterclass e la radio ufficiale “Radio Baccalà” che trasmetterà musica non-stop. Tanti gli spettacoli ed eventi: Sabato con il raduno delle più belle auto d’epoca e con il gruppo di musica popolare Vienterra; domenica la Candy Orchestra coinvolgerà il pubblico con l’esecuzione di cover di vario genere spaziando dal genere rock al pop e al dance, anche i più piccoli avranno il loro spazio nel parco giochi.

