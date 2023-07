Vincenzo De Luca: Commenti Accesi su Elly Schlein del PD - Una Nuova Polemica Infiamma il Dialogo Politico

di Redazione Zazoom - martedì 4 luglio 2023

Vincenzo De Luca: Commenti Accesi e Polemici nei Confronti di Elly Schlein del Partito Democratico.

Vincenzo De Luca, noto per i suoi commenti sopra le righe, ha nuovamente preso di mira Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Da quando Schlein ha assunto la carica, De Luca non ha esitato a esprimere forti critiche nei suoi confronti, spesso utilizzando toni polemici. Durante la presentazione della mostra "Hostia. Pier Paolo Pasolini" presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli, il presidente della Regione Campania ha pronunciato parole che sono diventate iconiche e virali sui social media.

Ecco cosa ha affermato Vincenzo De Luca riguardo a Elly Schlein: "Mi imbarazza il fatto che qualcuno spenda 300 euro all'ora per sciocchezze - ha dichiarato De Luca, riferendosi all'impiego di un'armocromista da parte di Schlein -. Mi chiedo quale credibilità possa avere chi non vive in coerenza con il modo in cui parla".

In risposta alle critiche di Schlein sul suo terzo mandato come sindaco di Salerno, De Luca ha aggiunto: "In questa sinistra si parla molto, ma si vive in modo completamente opposto. Il tema del terzo mandato viene sollevato da persone che hanno avuto anche sette mandati alle spalle. L'onorevole Schlein, a soli 30 anni, ne ha già tre: Parlamento europeo, Consiglio regionale e Parlamento italiano. Una cacicca ante litteram, verrebbe da dire". Questa è solo l'ultima di una serie di polemiche espresse oggi dal governatore campano Vincenzo De Luca nei confronti della segreteria e del gruppo dirigente, durante il lungo scambio di opinioni con i giornalisti al termine della presentazione della mostra pasoliniana.