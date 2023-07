Resti umani trovati a Roma potrebbero essere di Andreea Rabciuc, donna scomparsa nel 2022

di Redazione Zazoom - martedì 4 luglio 2023

Si tratta di una donna di circa 30 anni che, un anno fa, indossava una collanina. La sua morte sembra collegata ad Andreea, una persona scomparsa il 12 marzo 2022 nella provincia di Ancona, dopo una lite con il suo fidanzato. La Procura marchigiana ha richiesto informazioni sugli ultimi resti umani trovati sabato scorso nel parco del Pigneto, nella capitale. Per ottenere ulteriori aggiornamenti sui resti di un corpo umano ritrovato nel parco del Pigneto a Roma, in via Ettore Fieramosca 114, la Procura di Ancona ha contattato le autorità giudiziarie di Roma. La procuratrice Irene Bilotta desidera verificare se si tratti di Andrea Rabciuc, una donna di 28 anni di origini rumene, scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Montecarotto, nella provincia di Ancona, dopo una lite con il fidanzato. Saranno effettuati test del DNA. Durante la pulizia di un terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato, un escavatore ha tirato su uno scheletro da un canale di scolo. Secondo il medico legale che ha esaminato il ritrovamento, si tratta di una donna di circa 30 anni, morta circa un anno fa, che indossava una collanina. Questi dettagli potrebbero essere collegati al caso ancora irrisolto di Andreea.

Le prime segnalazioni sulla sua scomparsa sono arrivate poco dopo da Roma, sia alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che all'avvocato dell'unico indagato sulla scomparsa, il fidanzato Simone Gresti, accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti. Gresti è sotto indagine ma è libero e ha sempre negato di aver fatto del male alla sua fidanzata e di essere coinvolto nella sua scomparsa. Nonostante le ricerche, comprese quelle della scorsa settimana con l'aiuto di un cane specializzato nella ricerca di cadaveri, non sono state trovate finora tracce della ragazza. Andreea è scomparsa la scorsa primavera dopo una serata trascorsa in una roulotte con Simone e altri due amici in un terreno nelle campagne di Montecarotto. All'alba del 12 marzo 2022, la ragazza avrebbe litigato con il fidanzato e avrebbe deciso di tornare a Jesi da sola lungo la via Montecarottese, lasciando il suo cellulare a Gresti. Da quel momento, è scomparsa nel nulla.