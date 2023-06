Gerry Scotti risponde alle accuse di Fedez: Nessun litigio, sono un suo estimatore

di Redazione Zazoom - mercoledì 28 giugno 2023

Nella recente puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha lanciato delle accuse nei confronti di Gerry Scotti, ma il conduttore di Mediaset ha deciso di rispondere e chiarire la situazione in un'intervista a TvBlog. In questa occasione, Scotti ha sottolineato che non vi è alcun litigio tra loro e che, anzi, si sono sentiti al telefono. Ha dichiarato: "Sì, certo, l'ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web, e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l'ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l'altro, e io ci andrò. Non c'è stato alcun litigio con lui."

Successivamente, Gerry ha affrontato le accuse mosse da Fedez riguardo ai continui attacchi subiti sui social. Scotti ha sottolineato che non commenta le sue azioni e che alcuni commentatori hanno amplificato un fraintendimento, ovvero quando Fedez ha dichiarato di non conoscere Giorgio Strehler. Ha affermato: "Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo". Quindi, la situazione tra i due è risolta?

Gerry Scotti ha poi ripreso una vecchia intervista rilasciata a Il Messaggero, mantenendo le sue posizioni e senza pentirsi di quanto detto in passato. Ha dichiarato: "L'ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica: una cosa sola io so, di non sapere. Non stupiamoci dell'ignoranza di uno, ci può essere una ignoranza ben più grave in un altro o in un altro ancora. Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere."

Sembrerebbe che la disputa tra Fedez e Gerry Scotti sia giunta alla fine, tanto che il conduttore tornerà presto come ospite a Muschio Selvaggio, dove ha deciso di interrogare Fedez sulla biografia di Giorgio Strehler. Tuttavia, il cantante farà a sua volta delle domande a Gerry su un personaggio che potrebbe essere sconosciuto al conduttore. Scotti ha commentato: "Lui farà a me una domanda altrettanto bastarda su uno che non conosco io e toccherà a me fare la figura dell'ignorante. Il bello di Muschio Selvaggio è proprio questo!"