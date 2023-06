Shelena: Chi è la vincitrice della Rocco Siffredi Hard Academy che è pronta a spiccare nel mondo del porno

di Redazione Zazoom - lunedì 26 giugno 2023

Shelena, la giovane pornostar siciliana di Modica, è stata proclamata vincitrice della prima edizione della Rocco Siffredi Hard Academy. Nata nel 2000, questa promettente attrice per adulti ha attirato l'attenzione di Rocco grazie al suo profilo OnlyFans, dove pubblicava contenuti amatoriali per adulti.

La sua partecipazione all'accademia è stata una grande opportunità per Shelena, che è stata selezionata insieme ad altre dodici creator italiane. Rocco Siffredi, l'attore porno più famoso di sempre, ha elogiato le sue abilità e ha previsto un futuro brillante per lei nell'industria del cinema per adulti. Nel corso del reality show, Rocco ha notato la progressione straordinaria di Shelena e ha elogiato la sua capacità di mantenere l'equilibrio e il contatto con le altre concorrenti, nonostante alcune situazioni complesse tipiche di un reality show.

Elena, il vero nome di Shelena, non ha specificato sulla sua pagina di OnlyFans la sua città natale, Modica, ma ha menzionato di provenire da Ragusa. Tuttavia, è attraverso una pagina Facebook che abbiamo appreso la sua origine modicana. Oltre ad OnlyFans, Shelena ha una solida presenza sui social network, con oltre 33.000 follower su Instagram, ed è anche attiva su Twitter.

La partecipazione di Shelena alla Rocco Siffredi Hard Academy ha notevolmente aumentato la sua popolarità sui social media. Questo importante riconoscimento nell'industria dell'intrattenimento per adulti ha fatto crescere la sua fama e ha aperto nuove porte per la sua carriera promettente. Qui un video di Shelena