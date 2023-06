Le registrazioni vocali rivelano i dettagli scioccanti dell'immersione del Titan: I passeggeri sapevano del pericolo imminente?

di Redazione Zazoom - lunedì 26 giugno 2023

Nel corso dell'immersione del Titan, cosa si sono detti i passeggeri a bordo? Hanno avvertito i segnali dei problemi? Erano consapevoli della morte imminente? Queste domande cruciali potrebbero trovare risposta nelle registrazioni vocali del tragico evento. Attualmente, gli investigatori stanno conducendo un'indagine approfondita sul caso, esaminando le comunicazioni e altri dati provenienti dalla nave madre, la Polar Prince, al fine di determinare le cause dell'incidente.

Recandosi presso la nave principale del sottomarino OceanGate, gli investigatori del Transportation Safety Board of Canada hanno raccolto preziose informazioni dal registratore dei dati di viaggio e da altri sistemi. L'obiettivo principale di questa indagine è quello di scoprire cosa sia realmente accaduto e perché, al fine di ridurre al minimo la possibilità di eventi simili in futuro. Secondo quanto riportato da un rapporto citato dalla Cnn, le registrazioni vocali potrebbero rivelarsi strumentali per l'inchiesta, come ha sottolineato la presidente della TSB, Kathy Fox.

Allo stesso tempo, le autorità stanno lavorando per determinare se gli avvenimenti in questione giustifichino un'indagine penale, come dichiarato dal sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Kent Osmond, in una conferenza stampa tenutasi sabato scorso. Kathy Fox ha aggiunto che l'apertura di tale indagine dipenderà dalle circostanze esaminate e se si rileveranno possibili violazioni delle leggi penali a livello federale o provinciale.

Il sommergibile Titan di OceanGate Expeditions si trovava nelle acque dell'Oceano Atlantico il 18 giugno, trasportando cinque passeggeri con età compresa tra i 19 e i 77 anni, quando è avvenuto l'incidente fatale. Ora, ci si chiede cosa abbiano detto i passeggeri negli ultimi istanti di vita, rivelazioni che potrebbero emergere dalle registrazioni vocali e fornire informazioni cruciali per comprendere l'accaduto.