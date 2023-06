L'Estate Più Calda: il nuovo film originale italiano su Prime Video

di Redazione Zazoom - lunedì 19 giugno 2023

Prime Video svela oggi il poster e il trailer ufficiali del suo nuovo film originale italiano, "L'Estate Più Calda", diretto da Matteo Pilati (Maschile Singolare). Il cast vanta la presenza di Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, con la partecipazione speciale di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè. Il film è un'aggiunta entusiasmante per i clienti Amazon Prime in Italia.

"L'Estate Più Calda" si svolge in un pittoresco paese del sud della Sicilia, dove l'amore e la passione si intrecciano durante un'estate particolarmente calda. È l'ultima estate di Lucia (interpretata da Nicole Damiani) prima di partire per l'università e separarsi dalla sua migliore amica Valentina (Alice Angelica). È anche l'ultima estate di Nicola (interpretato da Gianmarco Saurino) prima di intraprendere il cammino per diventare prete. L'arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio nella comunità. Nel cast troviamo anche Stefania Sandrelli nel ruolo di Carmen, una parrocchiana devota e amante del gossip, oltre a Mehdi Meskar, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè.

"L'Estate Più Calda" è una produzione di Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Il film include il nuovo singolo di Francesca Michielin, "Fulmini addosso" (Columbia Records/Sony Music Italy), disponibile dal 9 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. La talentuosa cantante, cantautrice e polistrumentista italiana offre ancora una volta il suo talento per una colonna sonora cinematografica.