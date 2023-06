Terribile incidente sull'isola della Maddalena: Muore turista colpito da masso di granito

Un terribile incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di martedì nella località di Abbatoggia sull'isola della Maddalena (Olbia), portando alla morte di un turista. La vittima, un uomo di 60 anni originario della provincia di Torino, si trovava in spiaggia a prendere il sole insieme alla sua nipotina. Successivamente, si erano spostati all'ombra di un costone roccioso per riposarsi. Purtroppo, la bambina si è arrampicata su un masso di granito instabile che si è staccato dalla parete di terra, travolgendo l'uomo.

A causa dell'incidente, l'uomo ha riportato un trauma addominale gravissimo ed è stato immediatamente sottoposto a rianimazione. È stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Olbia, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico d'urgenza per cercare di salvargli la vita. Le ferite si sono rivelate troppo gravi e purtroppo il turista non è sopravvissuto.

Sul luogo dell'incidente si sono prontamente recati i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco per gestire la situazione. Nel frattempo, la bambina, che si trovava in vacanza con il nonno, è stata temporaneamente affidata alle cure dei servizi sociali per garantirne il benessere e la sicurezza.