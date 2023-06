Lecco-Foggia: Finale di Ritorno Playoff Serie C 2022-2023. Orario, Dove Guardarla in TV e Streaming

di Redazione Zazoom - domenica 18 giugno 2023

La finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023 vedrà sfidarsi Lecco e Foggia, con una delle due squadre che otterrà la promozione in Serie B. La partita si terrà oggi, domenica 18 giugno 2023, allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, con fischio d'inizio alle ore 17:30. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta TV in chiaro su RaiDue e tramite i servizi a pagamento di Sky e DAZN.

Nel primo incontro, disputato allo Zaccheria, sono stati i ragazzi di Luciano Foschi a vincere per 2-1, grazie ad una splendida rete su punizione di Lepore nei minuti finali. Tuttavia, ci sono state polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali che hanno danneggiato la squadra pugliese, con un gol annullato e un rigore non concesso. La società rossonera ha presentato una protesta nei confronti dell'Aia e della Lega Pro. I tifosi del Foggia non hanno digerito le scelte dell'arbitro Kevin Bonacina. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si disputeranno i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

Le probabili formazioni per la partita Lecco-Foggia vedono Delio Rossi privo di Costa, squalificato dopo la gara d'andata. Al suo posto, si prevede che Rizzo prenderà il suo posto e Di Pasquale entrerà in difesa. Per il resto, entrambe le squadre dovrebbero schierare gli stessi giocatori dell'incontro precedente. Foschi punterà ancora su Pinzauti e Buso in attacco.

Ecco le probabili formazioni:

LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli, Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini; Pinzauti, Buso. All. Foschi.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Di Pasquale; Bjarkason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Rizzo; Peralta, Ogunseye. All. Rossi.

Per seguire la partita Lecco-Foggia in diretta TV, RaiDue trasmetterà l'incontro in chiaro. In alternativa, è possibile guardare la partita sui canali Sport Football (numero 203) e Sky Sport (canale 251) di Sky, oppure tramite DAZN scaricando l'applicazione sulla smart TV.

Per lo streaming gratuito, sarà possibile seguire la partita su Raiplay, DAZN e Sky Go, riservato agli abbonati di Sky. La partita sarà trasmessa anche su Eleven Sports, OneFootball e NOW, con la possibilità di acquistare il singolo tagliando per la visione dell'incontro.

Con queste informazioni, gli appassionati potranno godersi la finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Lecco e Foggia, che determinerà quale squadra otterrà la promozione in Serie B.