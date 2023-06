Aggressione a Milano: Un agente della Polizia Municipale colpito e due colleghe spintonate durante una lite stradale

di Redazione Zazoom - domenica 18 giugno 2023

Nel pomeriggio di venerdì, un agente della polizia municipale di Milano è stato vittima di un'aggressione in via San Gregorio. La vicenda è stata riportata da MilanoToday. Un cittadino romeno di 45 anni è stato fermato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le lesioni hanno coinvolto anche le due colleghe dell'agente aggredite durante l'incidente.

Secondo quanto riportato, intorno alle 18:00 i tre agenti sono intervenuti per separare un uomo e un automobilista che stavano discutendo animatamente, probabilmente a causa di un passo carrabile. Un residente ha filmato l'accaduto e le immagini mostrano come la situazione sia precipitata improvvisamente. L'agente è stato colpito violentemente con un pugno in pieno volto e ha perso i sensi, mentre le due colleghe sono state spinte con forza. La pronta reazione di un cittadino è stata fondamentale per fermare l'aggressore: lo ha afferrato alle spalle e immobilizzato fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Tutti i vigili sono stati successivamente trasportati in ospedale, ma per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite gravi.

Questo episodio di violenza evidenzia la pericolosità a cui sono esposti quotidianamente gli agenti di polizia municipale nel loro lavoro. È importante sensibilizzare l'opinione pubblica su questi attacchi ingiustificati e promuovere un maggiore rispetto per coloro che lavorano per garantire la nostra sicurezza.