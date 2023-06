Damian Hurley dirige sua madre Elizabeth Hurley in scene d'amore con un'altra donna nel suo debutto come regista

di Redazione Zazoom - sabato 17 giugno 2023

Guardare scene d'amore con i genitori può essere imbarazzante, ma non per Damian Hurley. Il giovane regista di 21 anni ha diretto sua madre, Elizabeth Hurley, in audaci scene romantiche con un'altra donna nel suo primo film drammatico intitolato "Strictly Confidential". Le immagini provocanti mostrano Elizabeth Hurley nel ruolo di Lily, sedotta da Natasha, interpretata dalla giovane attrice Pear Chiravara. Nel film, Elizabeth Hurley, 58 anni, indossa un abito metallico scollato e accetta un drink da Chiravara, che successivamente la bacia sul petto.

Damian ha elogiato sua madre per aver mantenuto la promessa di recitare nel suo primo lungometraggio. Le riprese si sono concluse a dicembre sull'isola caraibica di Saint Kitts e Nevis. Su Instagram, Damian ha condiviso foto dietro le quinte e ha scritto parole di apprezzamento per sua madre e per tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Ha rivelato che Elizabeth Hurley, nel 2010, quando Damian aveva solo 8 anni, gli aveva promesso di recitare nel suo primo lungometraggio, e ha mantenuto la sua parola. Damian ha definito il lavoro con sua madre "un sogno".

Il talento di Damian è stato elogiato dai suoi famosi amici, tra cui Trinny Woodall e Susannah Constantine. Hanno espresso la loro gioia per il successo di Damian e hanno sottolineato l'incredibile risultato del suo duro lavoro e della sua passione. Damian si è laureato la scorsa estate e sembra avere un futuro promettente nel mondo del cinema.

Questo non è il primo progetto in cui Elizabeth Hurley recita sotto la regia di suo figlio. L'anno scorso, ha partecipato al cortometraggio di Damian intitolato "The Boy on the Beach", volando nuovamente a Saint Kitts e Nevis. Elizabeth Hurley è famosa per i suoi ruoli in serie televisive come "The Royals", nonché per film come "Bedazzled" e "Austin Powers". Nel 2018, ha rivelato che il fotografo dietro i suoi scatti in bikini su Instagram era proprio suo figlio.