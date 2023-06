Rivalità Omicida film TV8 : Un Thriller Sulle Ali delle Cheerleader

di Redazione Zazoom - giovedì 15 giugno 2023

Scopri "Rivalità Omicida", il film TV8 diretto da Dylan Vox nel 2023. Segui la storia di Missy, una madre vedova che diventa allenatrice di un gruppo di cheerleader, tra cui sua figlia Arielle. Mentre si preparano per le competizioni, eventi inquietanti iniziano a verificarsi, gettando un'ombra di mistero su tutto. Immergiti nel mondo delle cheerleader, in un dramma intenso con protagoniste Brittany Goodwin ed Eric Lutz. Questo thriller ti terrà incollato allo schermo!

La trama si sviluppa quando Missy, una madre single, si ritrova ad affrontare le critiche delle altre mamme della squadra "360" dopo aver preso il posto di capo allenatrice. In particolare, Darlene, desiderosa di ricoprire quel ruolo, non accetta il cambio di guardia, anche in seguito alla morte apparentemente suicida dell'ex allenatore. Con l'aiuto di Gemma, amica e assistente allenatrice, Missy cerca di ignorare le avversità per concentrarsi sulla preparazione della squadra. Tuttavia, strane coincidenze e incidenti iniziano a minare il suo impegno e la sua determinazione.

Gli incidenti diventano sempre più frequenti e pericolosi, fino a quando una delle mamme muore in circostanze misteriose. Missy diventa la principale sospettata, ma dietro a questo omicidio sembra esserci una trama di sabotaggio che coinvolge anche la sua adorata figlia Arielle.

Non perderti Brittany Goodwin nel ruolo di Gemma, Eric Lutz come Tanner, Tammy-Anne Fortuin come Tawnya, Olivia Buckle come Darlene, Casey O'Keefe come Candie, Eric Guilmette come Sasha, Fidel Grace come Rachel, Meyon Jabocs come Missy Clark, Sloa Mannino come Heidi, e Gabby Thomas come Janelle. Preparati a un finale avvincente che ti lascerà senza fiato.

Esplora la trama, il cast e il finale di "Rivalità Omicida" e immergiti in un thriller unico nel suo genere ambientato nel mondo delle cheerleader. Ricorda anche di dare un'occhiata ad altri titoli simili trasmessi di recente su Tv8, come "Una Cheerleader in Pericolo", "Una Cheerleader da Salvare" e "Cheerleader Pericolose".