Sanremo 2025: Alessandro Cattelan co-conduttore della serata finale

Alessandro Cattelan sarà tra i co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025. L'annuncio è stato fatto da Carlo Conti durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani. Rivolgendosi direttamente a Cattelan, Conti ha scherzato: "Quest'anno salirai sul palco di Sanremo. Venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrai niente da fare. Per questo sarai uno dei co-conduttori della serata finale del festival".

Cattelan, noto per la sua esperienza nella conduzione di programmi musicali e di intrattenimento, aveva già un ruolo significativo nell'edizione 2025 del Festival. Oltre a condurre Sanremo Giovani, un talent show in cinque puntate in onda su Rai 2 dal 12 novembre al 10 dicembre, è stato scelto per presentare il Dopofestival, che torna sugli schermi di Rai 1 dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival.

La decisione di coinvolgere Cattelan come co-conduttore della serata finale rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua versatilità nel panorama televisivo italiano. La serata finale del Festival di Sanremo è tradizionalmente uno degli eventi più attesi e seguiti dal pubblico, e la presenza di Cattelan aggiunge un elemento di novità e freschezza all'edizione 2025.

Il Festival di Sanremo 2025, diretto e condotto da Carlo Conti, si terrà dall'11 al 15 febbraio. L'edizione di quest'anno prevede diverse novità, tra cui il ritorno delle Nuove Proposte, con quattro artisti in gara che si contenderanno il titolo, e una diversa modalità di calcolo delle votazioni. Le votazioni della serata delle 'Cover' non influiranno sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la Cover vincitrice.

La partecipazione di Cattelan come co-conduttore della serata finale è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, che vedono in lui una figura capace di portare energia e competenza sul palco dell'Ariston. La sua esperienza nella conduzione di programmi come X Factor e l'Eurovision Song Contest 2022 lo rende particolarmente adatto a gestire un evento di tale portata.

Con l'avvicinarsi del Festival, cresce l'attesa per scoprire quali altre sorprese riserverà l'edizione 2025, che si preannuncia ricca di novità e momenti indimenticabili per gli appassionati di musica e spettacolo.

Carlo Conti nuovo conduttore Sanremo - Amadeus: In bocca al lupo - Spettacoli - Nessun messaggio social ma Amadeus non ha fatto mancare il suo sostegno a Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, Amadeus ha mandato un messaggio al collega e amico che prontamente lo ha richiamato.

Pasquale Finicelli, Mirko di Kiss Me Licia: Ho abbandonato per Sanremo, ora faccio l'autista a Milano - Pasquale Finicelli, noto per il suo ruolo di Mirko nella serie televisiva "Kiss Me Licia" degli anni '80, ha condiviso dettagli sulla sua vita attuale e sulle decisioni prese in passato che hanno influenzato la sua carriera. In un'intervista rilasciata a "Specchio", l'attore ha raccontato di aver lasciato il successo della serie per partecipare al Festival di Sanremo, una scelta che, secondo le sue parole, lo ha portato a perdere tutto.

Ex cantante di Sanremo tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2024 - Un ex partecipante del Festival di Sanremo è stato scelto come concorrente per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che si svolgerà in Honduras nel 2024. La notizia ha suscitato sorpresa e attesa tra i fan del reality show. Vladimir Luxuria è stata confermata come nuova conduttrice del programma, prendendo il posto di Ilary Blasi.