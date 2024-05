Cambio della guardia al Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra

‘’Cambio della guardia’’ al Comitato dellaCroce Rossa di Albiano Magra. A seguito della tornata elettorale Marcello Lo Presti è il nuovo presidente. Subentra a Rita Peroni grande manager,che avendo effettuato due mandati e essendo anche stata Commissario, per Statuto non poteva essere eletta per un terzo mandato. Marcello Lo Presti è un giovane molto attivo, da anni in Croce Rossa. Questi i componenti del Consiglio Direttivo: Rita Peroni;Rao Antonio Salvatore Francesca Coscia. Nei prossimi giorni il neo Consiglio si riunirà per la distribuzione dei vari incarichi previsti dallo Statuto. Come si sa chi ha il diritto di voto nella Croce Rossa sono solo i volontari attivi quelli cioè che prestano servizio attivo: 118, sociali.

‘’ Per ben dieci anni, a capo di questo Comitato C.R.I. – scrive Rita Perone ai volontari e soci - una lunga esperienza cheritengo assai positiva perchého avuto al mio fianco una meravigliosa squadra che mi hasopportata e supportata.

Un periodo molto lungo e non sono mancati anni assai impegnativicome quello del Covid e la caduta del ponte, ma assieme abbiamo fronteggiato conpassione e professionalità, come è sempre stato nel nostro stile, anche questi eventi difficoltosi. Grazie anche ai Presidenti che mi hanno preceduta,abbiamo fatto di questo nostro Comitato,un punto di riferimento della nostra Comunità.Questo è un merito del quale tutti noi dobbiamo andare fieri. Assieme abbiamo fatto tantissime cose, tante che esulano anche dalla nostra principale attività, le emergenze e le urgenze,ma chene fanno parte integrante perché comunque tutte a sfondo sociale: gli incontri dell’Accademia Popolare, ilProgetto 8-13, il festival del Sosia & Friends,i giochi sul prato, i corsi DAE per Laici, i Corsi per la disostruzione pediatrica e tante altre iniziativeedinfinequesto ambizioso progetto iniziato lo scorso anno dello Screening gratuito alla popolazione, con specialisti di fama mondiale. Tutto questoha comportato tanto impegno, ma voi mai vi siete tirati indietro,avete dato la vostra collaborazione con generosità egrazie a voi le nostre manifestazioni sono sempre risultateben organizzate e decorose e hanno fatto di noi una squadra imbattibile ed affiatata.’’

‘’La mia esperienza in Croce Rossa. continua - è stata qualcosa di molto affascinante, sicuramente molto impegnativa, ma piena di grandi soddisfazioni,ho vissuto questo ruoloorgogliosa di paragonare il nostro comitato ad una grande famiglia,dove io stessa, ho trovato tanto conforto nei momentipiù tragicidella mia vita. Mai potrò scordare quanto mi siete stati tutti di grande conforto e quanto avete colmato il mio immenso vuoto, dimostrandomi affetto, amicizia e solidarietà. Ho sempre sperato di inculcare in tutti voiquesta sensazione di sentirvi in famiglia e confortati dalla consapevolezza che in CRI avrete semprequalcuno su cui contare, qualcuno che è abituato ad aiutare il prossimo,qualcuno che al momento del bisogno c’è.

Ringrazio il Consiglio Direttivo in modo particolare la vicePresidente Lucia che ha lavorato tantissimo in questi anni affianco a me, occupandosi in modo particolare della Segreteria dei Soci, del Servizio Civile, delle patenti e delle innumerevoli pratiche che di anno in anno sono diventate sempre più complicate e ringrazioMarcello, anche lui sempre presente e attivo nellosvolgimento delle pratiche di segreteria, nell’organizzazione dei corsi, delle manifestazioni pur non trascurando il suo ruolo di rappresentante dei Giovani. Senza le loro capacità “digitali” sarei statapersa.

Esprimo ringraziamento egratitudinea tuttiiDelegatidi AREA, tutti i Delegati Tecnici, che hanno fatto tutti unottimo lavoro eringrazio tutti i volontari per essere stati sempre presenti nei tanti serviziquotidiani e nei servizi di emergenza. Vorrei ringraziarvi uno per uno, ma sicuramente dimenticherei qualche nome e sarebbe grave.Un ringraziamento alle vostre famiglieche generosamente rinunciano ad un po’ del vostro tempoda dedicare alla C.R.I.’’