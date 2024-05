Reggio Emilia Piscina di Guastalla: Nube di cloro, cento intossicati e scuole evacuate

Questa mattina 9 maggio 2024 un grave incidente ha colpito la piscina comunale di Guastalla, Reggio Emilia, dove la fuoriuscita di una miscela di cloro ha causato l'intossicazione di circa cento persone, tra cui numerosi studenti delle scuole vicine. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:50, quando una cisterna di cloro è esplosa, liberando una nube tossica nell'area circostante.

Le autorità hanno prontamente evacuato l'intero polo scolastico superiore, oltre a bar, mensa e la stessa piscina, per garantire la sicurezza di tutti i presenti. I soccorsi, tra cui vigili del fuoco e personale sanitario, sono intervenuti sul posto per assistere gli intossicati e trasportare le persone più colpite agli ospedali locali per ulteriori accertamenti.

Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell'incidente e per valutare eventuali responsabilità.