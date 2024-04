Previsioni meteo ponte del 25 aprile: dove ci saranno freddo e neve

Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile e il successivo weekend, nonché per il primo maggio, indicano un periodo caratterizzato da condizioni climatiche avverse, con piogge e neve in diverse regioni italiane. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, il freddo persistente che ha segnato l'inizio della seconda metà di aprile continuerà a influenzare il clima nei prossimi giorni.

Il Nord Italia sarà particolarmente colpito da basse temperature, mentre al Centro-Sud, nonostante temperature leggermente più miti, i venti intensi contribuiranno a un aumento della sensazione di freddo. Le precipitazioni saranno diffuse su quasi tutto il territorio nazionale, ad eccezione di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, dove le piogge arriveranno solo il 26 aprile.

Neve sulle Alpi a quote comprese tra 800 e 1000 metri già a partire da martedì 23 aprile. Le previsioni indicano che nei prossimi 10 giorni la somma delle piogge supererà i 50 millimetri, con picchi di 100 millimetri nelle regioni del Nord Ovest, mentre sarà meno abbondante al Centro-Sud.

Le temperature inizieranno a risalire gradualmente a partire da sabato 27 aprile, tornando gradualmente nella norma per il periodo.