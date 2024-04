Potenza: Autogru si ribalta, morto 25enne

Un tragico incidente si è verificato ieri sera a Pescopagano, in provincia di Potenza, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in seguito al ribaltamento di un'autogru. Il collega che era con lui è rimasto ferito. I due giovani, dopo aver terminato il loro turno di lavoro in un cantiere, hanno tentato di recuperare un'auto che era finita fuori strada. Per effettuare il recupero, hanno utilizzato un'autogru del cantiere, ma durante la manovra nel tratto in discesa che collega il piazzale dell'azienda alla strada, il mezzo si è ribaltato.

Il conducente dell'autogru è stato schiacciato dalla cabina del mezzo, morendo sul colpo. Il collega, testimone dell'accaduto, ha cercato di fornire i primi soccorsi utilizzando un carrello elevatore. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi.