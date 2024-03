Marco Liorni ricorda il padre scomparso nel Giorno della Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, Marco Liorni, noto conduttore televisivo, ha condiviso un commovente ricordo del suo padre, scomparso nel 2014. Attraverso un post su Instagram, Liorni ha pubblicato una foto che lo ritrae accanto al padre, risalente a circa una decina di anni fa, esprimendo il suo affetto e la mancanza che prova per lui.

Auguri a tutti i 'colleghi' papà nel ricordo del mio, ha scritto Liorni nel post, accompagnando le parole con uno smile e un cuore rosso, simboli dell'amore che continua a legarlo alla figura paterna. Questo gesto ha suscitato grande commozione tra i suoi follower, che si sono uniti al ricordo e hanno espresso il loro sostegno al conduttore, padre di tre figli: Niccolò, nato dal primo matrimonio, e Emma e Viola, avute dall'attuale moglie Giovanna Astolfi.

La perdita del padre è stata un momento di svolta nella vita di Liorni, che ha raccontato di aver trovato sostegno nella psicoterapia, in particolare attraverso il metodo EMDR, per superare il trauma e il dolore. La decisione di sposare Giovanna Astolfi è stata presa proprio in seguito alla scomparsa del padre, un evento che ha portato Liorni a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza dei legami familiari.

Marco Liorni, nato a Roma il 6 agosto 1965, è un volto noto della televisione italiana, apprezzato per la sua professionalità e il suo garbo. Attualmente, è al timone di programmi di successo come Reazione a Catena e Italia Sì!, dimostrando un forte legame con il pubblico televisivo.

La Festa del Papà rappresenta un'occasione per ricordare e celebrare la figura paterna, un tema caro a Liorni che, attraverso i suoi racconti personali, contribuisce a sensibilizzare sull'importanza del dialogo e del supporto emotivo all'interno delle famiglie.