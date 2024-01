Record a L'Eredità: La vicita Daniele Alesini e l'ascesa di Marco Liorni

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

Nel corso delle prime settimane del 2024, il concorrente Daniele Alesini ha lasciato il pubblico di L'Eredità di Marco Liorni a bocca aperta, conquistando un record di 190.000 euro in gettoni d'oro. La vittoria è stata festeggiata con gioia da Liorni e il cast del programma, mentre Alesini, visibilmente emozionato, ha commentato: "Mi gira la testa. Mi trema seriamente la mano."

La straordinaria performance di Alesini è iniziata con la vittoria su un nuovo gioco introdotto in questa edizione, chiamato "100 secondi". Successivamente, ha affrontato il gioco finale, la Ghigliottina, riuscendo a indovinare la parola "vuoto" come punto di collegamento tra diverse opzioni. La sua spiegazione dettagliata sul legame con un insieme vuoto, il vuoto di potere e il gioco per bambini sacco pieno/sacco vuoto gli ha garantito la somma record.

La vittoria di Alesini ha contribuito a consolidare il successo di Marco Liorni come conduttore di L'Eredità. Dopo aver preso le redini del programma ad inizio 2024, Liorni ha ottenuto un risultato di 3.540.000 spettatori netti e uno share del 23.4% nella puntata del 2 gennaio. Un inizio promettente se confrontato con la precedente versione condotta da Flavio Insinna. Nonostante sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, la performance iniziale di Liorni indica una buona accoglienza da parte del pubblico, aprendo la strada a un'entusiasmante nuova stagione. L'analisi degli ascolti nelle prossime settimane fornirà ulteriori dettagli sul percorso di Marco Liorni a L'Eredità.