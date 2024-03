Chi è Alessio Lapice: Vita, Carriera e ruolo in Imma Tataranni - Scopri l'attore napoletano

Alessio Lapice, talentuoso attore napoletano nato nel 1991, continua a catturare l'attenzione del pubblico italiano grazie al suo ruolo di Ippazio Calogiuri nella popolare serie di Raiuno Imma Tataranni - Sostituto procuratore. La sua interpretazione del giovane carabiniere innamorato di Imma Tataranni ha riscosso grande successo, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano.

Prima di raggiungere la fama con Imma Tataranni, Lapice ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, debuttando in una rappresentazione teatrale. Dopo aver conseguito il diploma, si è trasferito a Roma per frequentare l'Accademia Duse International e il Centro Sperimentale di Cinematografia, due delle istituzioni più prestigiose per la formazione attoriale in Italia.

Il suo esordio sul piccolo schermo avviene con la serie Sotto Copertura, che narra la storia di Antonio Iovine, boss del clan dei Casalesi. Successivamente, Lapice ha partecipato a vari progetti televisivi e cinematografici, tra cui l'episodio conclusivo di Don Matteo 10 e il film Il padre d'Italia, accanto a Luca Marinelli e Isabella Ragonese. Il 2019 segna un punto di svolta nella sua carriera con il film Il primo re, dove interpreta il ruolo di Remo accanto ad Alessandro Borghi nel ruolo di Romolo, narrando la leggendaria fondazione di Roma.

Oltre alla televisione e al cinema, Alessio Lapice si è distinto anche nel teatro e in progetti internazionali, dimostrando una versatilità e un talento che lo rendono uno degli attori italiani più promettenti della sua generazione. La sua partecipazione a Imma Tataranni non solo ha consolidato la sua popolarità ma ha anche evidenziato la sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati, conquistando il cuore del pubblico.

L'attore continua a essere molto attivo nel panorama artistico italiano, partecipando a nuovi progetti e confermando il suo impegno nel mondo della recitazione. Con una carriera in continua ascesa, Alessio Lapice rappresenta un esempio di talento e dedizione per giovani attori e appassionati di cinema e televisione.