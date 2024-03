Catania: Bambino di 10 anni scomparso da Santa Maria di Licodia

Un bambino di dieci anni è scomparso da Santa Maria di Licodia, un comune in provincia di Catania, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale. Il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, ha lanciato un appello alla popolazione per contribuire al ritrovamento del bambino, scomparso nella notte dalla propria abitazione. Attraverso un post su Facebook, il sindaco ha esortato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, anche in forma anonima, per aiutare le forze dell'ordine nelle ricerche.

Il sindaco Buttò ha sottolineato l'importanza del senso di umanità e della solidarietà comunitaria in questo momento difficile, chiedendo un rafforzamento dell'apparato investigativo già al lavoro per ritrovare il bambino. Ha inoltre esteso l'appello ai paesi limitrofi, invitando tutti a contribuire attivamente al ritrovamento.

Le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche, e la comunità di Santa Maria di Licodia è unita nell'ansia per le sorti del bambino scomparso. Il sindaco ha rinnovato il suo appello anche attraverso altri canali mediatici, inclusa la partecipazione al programma Chi l'ha Visto su Rai tre, per ampliare ulteriormente la diffusione dell'appello e aumentare le possibilità di ritrovamento del bambino.