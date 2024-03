Antitrust multa TikTok per 10 milioni: misure inadeguate nella protezione dei minori

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato TikTok, la popolare piattaforma di social media, per un totale di 10 milioni di euro. La sanzione è stata imposta a tre società del gruppo Bytedance Ltd: TikTok Technology Limited (Irlanda), TikTok Information Technologies UK Limited (Regno Unito) e TikTok Italy Srl (Italia). La decisione è stata presa in seguito all'accertamento della responsabilità di TikTok nella diffusione di contenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza psico-fisica degli utenti, in particolare minori e individui vulnerabili.

Il Garante ha evidenziato come TikTok non abbia adottato misure adeguate per prevenire la diffusione di tali contenuti, nonostante le linee guida interne dichiarate e comunicate ai consumatori, che avrebbero dovuto garantire la sicurezza della piattaforma. Tra i contenuti incriminati, viene citata la cosiddetta challenge della cicatrice francese, ritenuta particolarmente pericolosa.

TikTok, appartenente al gruppo cinese Bytedance, è uno dei social network più popolari al mondo, con una base utenti in rapida espansione, particolarmente tra i giovani.

La multa riflette la crescente preoccupazione per l'impatto dei contenuti online sulla sicurezza e il benessere degli utenti più giovani e vulnerabili. L'AGCM sottolinea l'importanza di un controllo efficace sui contenuti diffusi sulle piattaforme social, richiamando le responsabilità delle aziende nel proteggere i propri utenti da potenziali danni.