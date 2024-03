Anne Hughes: La 72enne Sollevata da Saracinesca Diventa Virale su TikTok

Tonteg, Galles del Sud: Un incidente insolito ha trasformato Anne Hughes, una donna di 72 anni, in una star di TikTok. Mentre si trovava fuori dal minimarket Best One a Tonteg, il fondo del suo cappotto si è impigliato nella saracinesca del negozio, sollevandola di diversi metri da terra. L'episodio, catturato dalle telecamere di sorveglianza, ha rapidamente guadagnato popolarità sui social network, accumulando oltre 15 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Hughes, che ha continuato a lavorare come addetta alle pulizie nel negozio dopo il pensionamento, ha raccontato di essersi appoggiata accidentalmente alla saracinesca mentre il proprietario la apriva dall'interno, senza rendersi conto di ciò che stava per accadere. Nonostante l'incidente, è stata prontamente soccorsa dal manager del negozio, Amir, che è riuscito a riportarla a terra in sicurezza.

L'incidente non ha causato ferite a Hughes, che ha affrontato l'accaduto con spirito umoristico, scherzando sul fatto che nel negozio i prezzi non salgono, ma lo staff sì. Ha inoltre espresso sollievo per non essere caduta di faccia e ha ringraziato il manager per l'assistenza ricevuta subito dopo l'incidente.

Questo evento ha aggiunto un altro capitolo alle numerose esperienze di vita di Hughes, che ha lavorato come addetta alle pulizie presso il Best One per oltre cinque anni. Nonostante l'incidente, ha dichiarato di aver imparato la lezione e di stare più attenta in futuro.