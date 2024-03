Elezioni regionali Abruzzo 2024: urne aperte fino alle 23

Oggi, domenica 10 marzo 2024, si svolgono le elezioni regionali in Abruzzo, con i seggi aperti dalle ore 7:00 fino alle 23:00. Gli elettori abruzzesi sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione e a rinnovare il Consiglio regionale. La competizione vede contrapposti il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D'Amico, candidato del centrosinistra e delle forze progressiste.

La campagna elettorale si è concentrata su temi locali come ambiente e sanità, ma anche sull'identità dei candidati e sulle possibili ripercussioni a livello nazionale del risultato elettorale. Luciano D'Amico ha ottenuto il sostegno di un'ampia coalizione che include il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e altri partiti del centrosinistra, mentre Marco Marsilio è appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e altre forze di centrodestra.

Il sistema elettorale non prevede il voto disgiunto, quindi non è possibile votare per un candidato presidente e per una lista non collegata. Il Consiglio regionale sarà composto da 31 membri, con un premio di maggioranza per la coalizione del presidente eletto.

Per votare, gli elettori devono presentarsi ai seggi con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non possiede la tessera elettorale o l'ha smarrita può richiederla anche il giorno della votazione presso l'ufficio elettorale del proprio comune.

I risultati delle elezioni saranno disponibili dopo la chiusura dei seggi e l'inizio delle operazioni di spoglio. Per seguire l'andamento dello scrutinio e gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il portale Eligendo del Ministero dell'Interno e i canali ufficiali della Regione Abruzzo[27].