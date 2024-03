Roma: 13enne muore dopo una caduta dalla finestra

Un tragico evento ha scosso il quartiere Centocelle di Roma nel primo pomeriggio di oggi: una ragazza di soli 13 anni è deceduta in seguito a una caduta dalla finestra di un palazzo situato in via delle Albizie. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato al decesso della giovane, con l'ipotesi di suicidio presa in considerazione a seguito del ritrovamento di alcune lettere d'addio.

La notizia ha immediatamente suscitato grande commozione nella comunità locale e ha attirato l'attenzione dei media nazionali. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'accaduto, e le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica degli eventi e le possibili cause che hanno portato alla tragedia.