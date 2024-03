Frosinone: Spari in un bar del centro, due morto e due feriti

Una violenta sparatoria ha scosso il centro di Frosinone sabato sera, causando due morti e due feriti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19:30 davanti allo Shake Bar, situato nella centralissima via Aldo Moro, un luogo molto frequentato soprattutto dai giovani della città.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe stata il culmine di una lite tra due gruppi, uno composto da cittadini marocchini e l'altro da albanesi. La discussione, probabilmente legata a contrasti sui mercati illeciti locali, tra cui il traffico di droga, è degenerata fino all'uso di armi da fuoco.

Quattro marocchini sono stati colpiti dai proiettili: uno di loro, raggiunto alla testa, è morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre 40 minuti. Un secondo giovane è deceduto in seguito alle ferite. Gli altri due, feriti alle gambe e al torace, sono stati trasportati in ospedale e sono in condizioni serie ma non gravi.

Gli autori della sparatoria hanno abbandonato il luogo dell'incidente a piedi, sfruttando il caos e la confusione per dileguarsi. Le forze dell'ordine sono attualmente alla ricerca dei responsabili, mentre la comunità di Frosinone rimane scossa da questo tragico evento.