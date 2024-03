The Bad Guy 2: Prime Video conferma il rinnovo con Stefano Accorsi nel cast

Prime Video ha ufficialmente annunciato il rinnovo per la seconda stagione della serie italiana The Bad Guy, confermando l'ingresso di Stefano Accorsi nel cast. La serie, che vede protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, ha riscosso un notevole successo, portando alla decisione di proseguire con una nuova stagione.

La produzione della seconda stagione è già in corso, come testimoniato dalle riprese avvenute a Palermo. Nonostante la data di uscita non sia stata ancora comunicata, i fan possono già godere di un'anteprima grazie al trailer disponibile su YouTube. La trama continuerà a sviluppare le vicende del Dr. Nino Scotellaro, interpretato da Lo Cascio, e del suo percorso di vendetta e trasformazione nel cattivo che inizialmente era solo accusato di essere.

La serie The Bad Guy è una produzione originale di Prime Video e rappresenta un esempio significativo della crescente qualità delle produzioni televisive italiane, in grado di competere sul mercato internazionale dello streaming. Con l'aggiunta di Stefano Accorsi, noto per le sue numerose e apprezzate interpretazioni, il cast si arricchisce ulteriormente, promettendo una stagione ancora più avvincente.