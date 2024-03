Terremoto in Iran: Scossa di Magnitudo 5.5 nel Sud del Paese

Un terremoto di magnitudo 5.5 della Scala Richter è stato registrato nel sud dell'Iran, precisamente nella regione del Sistan e Baluchistan. Il sisma è stato rilevato dal German Research Centre for Geosciences (GFZ), che ha localizzato l'epicentro a una profondità di dieci chilometri.

Il GFZ, centro di ricerca tedesco per le geoscienze, è noto per il suo impegno nello studio delle dinamiche terrestri e nella gestione dei rischi naturali come terremoti, frane e inondazioni. Non sono stati ancora segnalati danni o vittime a seguito del sisma.

Questo evento sismico si aggiunge ad altri movimenti tellurici che hanno interessato l'Iran negli ultimi tempi, come il terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito il nord del paese a gennaio 2023, causando tre morti e oltre 600 feriti.