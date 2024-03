Incidente aereo a Nashville: 5 morti dopo lo schianto su autostrada

Un tragico incidente aereo si è verificato a Nashville, Tennessee, negli Stati Uniti, dove un piccolo velivolo si è schiantato sulla Interstate 40, prendendo fuoco dopo il violento impatto. Tutte le persone a bordo, almeno cinque secondo le autorità locali, hanno perso la vita. L'incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo, causando la chiusura dell'autostrada per permettere le indagini.

Il velivolo stava tentando un atterraggio d'emergenza a causa di un guasto al motore e al sistema elettrico. Il pilota aveva comunicato al personale dell'aeroporto John C. Tune di Nashville l'impossibilità di raggiungere la pista, optando per un atterraggio sulla strada. Fortunatamente, l'aereo non ha colpito alcun edificio durante la sua caduta.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza e i video condivisi sui social media mostrano l'aereo planare a grande velocità sulla strada prima dell'esplosione e dell'incendio che ne è seguito. Il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.