Arrestato 16enne per rapina a bar Torre del Greco: le impronte digitali lo incastrano

Un sedicenne è stato arrestato in seguito a una rapina avvenuta in un bar di via Nazionale a Torre del Greco nell'ottobre del 2023. Il giovane, già detenuto in un istituto penale minorile per un reato simile, è stato identificato come uno dei responsabili del furto di 500 euro in contanti, sigarette e biglietti Gratta e Vinci, per un valore totale di 2.800 euro. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle impronte digitali lasciate dal ragazzo su una vetrina del locale, che hanno permesso ai carabinieri della Stazione di Torre del Greco e al reparto investigazioni scientifiche di Roma di risalire alla sua identità. Nonostante il complice del sedicenne non sia ancora stato individuato, le prove raccolte hanno portato all'emissione di una nuova ordinanza di custodia nei suoi confronti.