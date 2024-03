Stettino Polonia: auto su pedoni, 17 feriti, arrestato conducente

Un grave incidente si è verificato a Stettino, in Polonia, dove un'auto ha investito un gruppo di pedoni, causando il ferimento di 17 persone, tra cui tre minori. L'incidente è avvenuto sulle strisce pedonali in piazza Rodla intorno alle 15:30 del 1° marzo 2024. Il conducente dell'auto, un uomo di 33 anni, è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire dalla scena. Tra i feriti, due si trovano in condizioni critiche.

Le autorità hanno escluso che si tratti di un atto terroristico. Il portavoce della polizia di Stettino ha confermato che il conducente è un cittadino polacco. Dopo l'incidente, l'auto si è schiantata contro altri tre veicoli. Il governatore della provincia, Adam Rudawski, ha informato che tutte le vittime sono state assistite e trasportate in strutture adeguate per ricevere cure.

La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente, mentre la dinamica esatta è ancora oggetto di ricostruzione. Testimoni hanno riferito che l'auto sembrava essere coinvolta in una corsa o in una fuga. A seguito dell'incidente, sono state segnalate difficoltà di circolazione nella città a causa della chiusura di alcune strade.