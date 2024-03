Covid Italia, dati settimanali: Rt sale leggermente, diminuiscono incidenza e ricoveri ospedalieri

I dati dell'ultima settimana in Italia mostrano un lieve aumento dell'indice di trasmissibilità del Covid-19 (Rt), che tuttavia rimane sotto la soglia epidemica. Il valore Rt, basato sui casi con ricovero ospedaliero al 20 febbraio, è pari a 0,73, in lieve rialzo rispetto alla settimana precedente, quando si attestava a 0,65. Nonostante questo incremento, l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva continua a diminuire, con un tasso di occupazione in area medica al 28 febbraio del 1,9% (calo dal 2,1% della settimana precedente) e in terapia intensiva dello 0,5% (riduzione dallo 0,6%).

Parallelamente, l'incidenza di casi Covid diagnosticati e segnalati nel periodo 22-28 febbraio è di 2 casi per 100.000 abitanti, in calo rispetto ai 3 casi per 100.000 abitanti della settimana 15-21 febbraio. Questi dati emergono dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss).

Altri dati rilevanti includono una diminuzione dei ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva, nonché un calo del numero di persone in isolamento domiciliare. Queste tendenze sono confermate anche da altre fonti, che evidenziano una continua gestione dei casi attivi e dei trattamenti sanitari a livello regionale.

Il monitoraggio e l'analisi dei dati Covid-19 in Italia sono fondamentali per comprendere l'andamento della pandemia e per adottare misure sanitarie adeguate. Le informazioni aggiornate sono disponibili anche attraverso il sito del Ministero della Salute e altre piattaforme dedicate.